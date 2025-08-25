Serie D, il mercato delle altre: due nuovi arrivi in casa Gelbison

La Gelbison, avversaria della Reggina alla quarta giornata di campionato al Granillo, ha annunciato l’arrivo di altri due calciatori giovani, ma ritenuti di valore:

“La Gelbison comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Samba Sakho Dramé, portiere giovane classe 2005, proveniente dal Lecce.

Classe 2005, Sakho Dramé è un profilo di prospettiva internazionale, dotato di grande fisicità e personalità in campo. La sua carriera giovanile lo ha visto crescere in realtà calcistiche importanti: dal Montfermeil U17 e U19 in Francia, al Burgos Juvenil A in Spagna, fino all’esperienza italiana con il Rotonda e, più recentemente, con il Lecce.

L’estremo difensore rossoblù sarà a disposizione dello staff tecnico già dai prossimi allenamenti, pronto a dare il suo contributo alla stagione in corso“.

Leggi anche

Un nuovo centrocampista

“La Gelbison comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Gabriele Papaserio, giovane centrocampista classe 2006 originario di Catania.

Nella scorsa stagione Papaserio ha disputato il campionato Under 18 con il Sassuolo, collezionando 31 presenze e 2 reti, oltre a prendere parte al prestigioso Torneo di Viareggio, con 6 presenze.

Il calciatore siciliano è cresciuto calcisticamente tra le fila del Rinascita San Giorgio, società affiliata dalla stagione 2025/26 al Catania FC nell’ambito del progetto tecnico territoriale. In precedenza ha maturato esperienze nei settori giovanili di Sampdoria e Ascoli, confermando un percorso di crescita costante nelle più importanti realtà calcistiche nazionali“.