Calciomercato giovanile: la Segato chiude un’altra cessione importante

Entra nel vivo il mercato giovanile in uscita per la Segato. Dopo la cessione di Kevin La Regina, raggiunto l’accordo con l’Empoli per il trasferimento in Toscana di Makuach Akim attaccante anno 2012.

Grande struttura fisica, ottime capacità tecniche e di corsa, può ricoprire tutti ruoli dell’attacco, punta centrale o anche esterno a destra e sinistra.

“Siamo felici per Makuach, afferma Agostino Cassalia, altra scommessa del nostro scouting e vittoria dello staff tecnico, ragazzo molto umile ma con grande voglia di lottare per un sogno.

Ha capacità e doti importanti ed in una società (Empoli) che fa del settore giovanile il fiore all’occhiello, non potrà che migliorare. Anche per Akim molte società hanno manifestato concreto interesse, il ragazzo ha espresso la volontà di raggiungere il compagno di squadra Kevin.

Stiamo lavorando, in campo con Open Day ed allenamenti personalizzati di tecnica calcistica, fuori dal campo con trattative aperte per dare possibilità ad altri nostri giovani calciatori di raggiungere il professionismo. A breve contiamo di ufficializzare qualche altro trasferimento“.

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