Calciomercato: il Giulianova di mister Pergolizzi su un ex Reggina

Esordio con pareggio in trasferta per Rosario Pergolizzi appena approdato sulla panchina del Giulianova, compagine costruita per un campionato importante, che sta incontrando invece delle difficoltà in questa parte iniziale della stagione. Con un calciomercato sempre aperto per gli svincolati, la società giallorossa, molto probabilmente su indicazione del tecnico per averlo avuto alla Reggina lo scorso anno, sta puntando a potenziare il centrocampo ed ha messo nel proprio mirino l’esperto Francesco Urso. In amaranto 27 le presenze, molte da subentrato e due reti.