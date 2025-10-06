City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Calciomercato: il Giulianova di mister Pergolizzi su un ex Reggina

Esordio con pareggio per il tecnico sulla panchina dei giallorossi

06 Ottobre 2025 - 09:31 | Redazione

Reggina Acireale ()

Esordio con pareggio in trasferta per Rosario Pergolizzi appena approdato sulla panchina del Giulianova, compagine costruita per un campionato importante, che sta incontrando invece delle difficoltà in questa parte iniziale della stagione. Con un calciomercato sempre aperto per gli svincolati, la società giallorossa, molto probabilmente su indicazione del tecnico per averlo avuto alla Reggina lo scorso anno, sta puntando a potenziare il centrocampo ed ha messo nel proprio mirino l’esperto Francesco Urso. In amaranto 27 le presenze, molte da subentrato e due reti.

RegginaReggio Calabria Calcio