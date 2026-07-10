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Calciomercato: un difensore nel mirino della Reggina si accasa alla Fidelis Andria

Raggiunge l'ex amaranto Luca Ferraro, tra i primi acquisti della società pugliese

10 Luglio 2026 - 10:19 | Redazione

Pallone serie D calciatore

Era uno dei calciatori individuati dalla Reggina per rinforzare la corsia sinistra, almeno secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane. Sul calciatore, però, si era registrato anche l’interesse di diverse società.

Alla fine, Nicolao ha scelto la Fidelis Andria. Il club biancazzurro ha annunciato l’acquisizione a titolo definitivo dell’esterno sinistro, reduce dall’esperienza in Serie C con il Team Altamura.

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La società pugliese, che punta a costruire una squadra competitiva, si era già assicurata anche l’ex amaranto Luca Ferraro. Per la Reggina sfuma dunque un profilo accostato al nuovo progetto tecnico, ma certamente le alternative non mancano e forse sono già state individuate.

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RegginaReggio Calabria Calcio
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