Calciomercato: colpo a centrocampo per la Nissa. Esperienza e qualità. E’ un ex Reggina

Un passo falso e una pesantissima vittoria nel giro di tre giorni per la Nissa che adesso guarda la testa della classifica da molto vicino. Continua l’opera di rafforzamento dell’organico per l’unico obiettivo è quello di agguantare il primato e mantenerlo fino al termine del campionato. Ha militato nella Reggina nella stagione 2017-18 arrivando a gennaio. Quattordici le presenze e un gol in maglia amaranto.

Leggi anche

Il comunicato

“La NISSA F.C. annuncia con grande soddisfazione l’arrivo in biancoscudato di Alessandro Provenzano, centrocampista classe 1991, reduce dall’ultima esperienza alla Clodiense (Serie D). Un innesto di spessore, scelto per arricchire ulteriormente il livello tecnico, carismatico e tattico della mediana già comunque altamente competitiva. Provenzano ha costruito una carriera solida e ricca di contenuti nei campionati di Serie C e Serie D, vestendo le maglie di club prestigiosi come Catania, Pisa, Taranto, Sicula Leonzio e Nocerina, la scorsa stagione. Ovunque sia andato, ha saputo imporsi grazie alla sua duttilità, alla visione di gioco e a una notevole capacità di leadership.

Centrocampista completo, abile sia nella costruzione che nella fase di interdizione, Provenzano porta alla Nissa un bagaglio di esperienza fondamentale per dare ordine, equilibrio e personalità al reparto. Le sue doti tecniche, unite a una mentalità sempre orientata al sacrificio e alla professionalità, lo rendono un profilo ideale per il progetto biancoscudato.

La società nissena lo accoglie con entusiasmo, convinta che il nuovo arrivato rappresenti un tassello importante per l’obiettivo di consolidare una squadra competitiva, dinamica e ambiziosa. Anche Provenzano ha espresso grande soddisfazione per l’inizio di questa nuova avventura, manifestando voglia di mettersi subito a disposizione del mister e dei compagni. Con Alessandro Provenzano, la Nissa FC aggiunge qualità, esperienza ad un gruppo che continua a crescere e che vuole regalare alla piazza biancoscudata una stagione ricca di emozioni”.