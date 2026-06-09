Calciomercato Nissa: arriva un’altra importante conferma annunciata da Giovannone

In attesa di notizie ufficiali sul fronte Reggina, diamo uno sguardo a quanto succede nel girone degli amaranto, soprattutto in casa di quelle che vengono indicate come le favorite per la vittoria del campionato. Diversamente dal Trapani che si è già assicurato tanti calciatori nuovi, molti provenienti dal Gela, la Nissa sta lavorando intanto sulle conferme. L’ultima in ordine di tempo è quella del centrocampista Marco Palermo, annunciato dal presidente Giovannone: “Aveva un contratto con noi, ma al suo procuratore avevano promesso la luna… Ha scelto la luna di Caltanissetta“.

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Il comunicato

“La NISSA F.C. riparte da una delle sue certezze più importanti. Marco Palermo sarà ancora il faro del centrocampo biancoscudato nella stagione 2026/27.

La società ha definito la permanenza di uno dei profili più esperti e rappresentativi della rosa, un calciatore che, nonostante le richieste ricevute da diversi club, alcuni dei quali appartenenti a categorie superiori, ha scelto di proseguire il proprio percorso a Caltanissetta condividendo ambizioni, valori e obiettivi del progetto sportivo guidato dal patron Luca Giovannone. Una conferma di assoluto valore per la Nissa, che si assicura la continuità tecnica e umana di un centrocampista capace di rappresentare un punto di riferimento dentro e fuori dal campo. Una scelta fortemente voluta dalla società, dal direttore Lorenzo Giovannone e dal trainer Francesco Di Gaetano, che potranno continuare a contare su uno degli uomini più affidabili e carismatici dell’organico“.