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Calciomercato Nissa: il presidente Giovannone dichiara il prossimo obiettivo

"Sarà una rosa con 25 titolari fortissimi intercambiabili"

09 Luglio 2026 - 16:21 | Redazione

Giovannone Nissa

Intervista rilasciata da Luca Giovannone a pascadesiato.com sul mercato della Nissa e l’obiettivo unico che si vuole raggiungere: “Lo scorso campionato avremmo meritato la promozione in serie C. Abbiamo confermato tutti i nostri calciatori compatibili con il nuovo modulo di gioco che adotteremo, il 3 4 3 e stanno arrivando elementi altrettanto fortissimi, di conseguenza la Nissa del prossimo campionato sarà ancora più competitiva. Ci saranno altri importanti colpi di mercato. Alma è un nostro importante obiettivo. Il nostro punto di forza sarà una rosa con 25 titolari fortissimi intercambiabili“.

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