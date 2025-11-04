Calciomercato: la Nissa punta l’attaccante Sarao, ora in forza al Gela

Grazie alla mediocrità del girone, nonostante tre pareggi e due sconfitte, la Nissa si trova al terzo posto della classifica e a soli tre punti dalla vetta, guidata dalla Nuova Igea. E così il presidente Giovannone, per dare maggiore forza ad un reparto offensivo che già conta elementi importanti come Diaz, De Felice e Terranova, starebbe pensando di aggiungere anche Manuel Sarao, attualmente in forza al Gela. La notizia è riportata dai colleghi di seried24.com:

“Novità in casa Nissa. Il club del presidente Giovannone ha messo nel mirino Manuel Sarao, attaccante classe 1989 del Gela, autore di cinque gol in stagione. Al terzo posto in classifica nel girone I, la Nissa cerca quindi il grande colpo in attacco per puntare seriamente alla promozione“.