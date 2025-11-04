‘La Reggina ai reggini’. Gli ultras tappezzano la città di striscioni – FOTO
La collocazione non è casuale, anzi. C'è anche un elenco di imprenditori sollecitati dagli ultras
04 Novembre 2025 - 08:25 | Redazione
La contestazione prosegue insieme all’appello dei tifosi amaranto che continuano a chiedere al patron Ballarino di cedere la società. Lo fanno allo stadio ripetutamente, lo scrivono sui social e ieri notte hanno tappezzato la città con diversi striscioni: “La Reggina ai reggini“, collocati al di fuori di alcune delle attività imprenditoriali reggine.
L’elenco delle aziende
Azienda Capua, campo calabro
Azienda Capua , Bocale
Azienda Caffè Mauro
Camera di commercio
Azienda Soseteg
Augrumaria Reggina
Azienda Benvivenni
Azienda Canale – Oasi Reggio Calabria
Azienda Cilione arangea
“Dalla gente per la gente: la Reggina deve tornare ai reggini !!