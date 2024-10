Calciomercato Reggina: Aglietti ripartirà da alcuni punti fermi e due posizioni dubbie

Si pensa già a quella che sarà la Reggina di Alfredo Aglietti. Tranne che non succeda qualcosa di imponderabile, nero su bianco verrà messo nella giornata di domani e poi si stabilirà quale dovrà essere il giorno della presentazione. Si inizia ad immaginare anche l’utilità dei calciatori attualmente in organico, il modulo tattico da adoperare e quindi la necessità eventualmente di intervenire secondo quelle che sono le esigenze del nuovo tecnico.

I punti fermi in attesa di Nicolas

In attesa di capire quello che accadrà con Nicolas, verso il quale la società ha chiesto di non andare oltre lunedi 31 maggio per la risposta che si attende dopo averne formulato la proposta, ci sono alcuni giocatori già in organico che per esigenze tacnico-tattiche e legami contrattuali, non dovrebbero muoversi dalla Reggina. Per esempio Cionek, Stavropoulos (tranne che non vi siano richieste importanti), poi Lakicevic, Di Chiara, Liotti, Crimi, Crisetig, Situm, Denis, da verificare Montalto nel mirino di alcune società e Loiacono.

I dubbi su Menez e Faty

Due le posizioni da valutare, invece, con particolare attenzione ed in modo diverso. Sono quelle di Menez e Faty. Entrambi blindati da un contratto in scadenza nel 2023, con il primo a rendimento assai altalenante, protagonista di una partenza a razzo fatta di gol e grandi giocate, per poi dissolversi tra infortuni, squalifiche e scelte tecniche. La società insieme ad Aglietti dovrà capire se esistono margini per poterlo recuperare, anche in base alla volontà dello stesso calciatore. Su Faty c’è poco da dire. Tre spezzoni di gara per un totale di circa novanta minuti e nulla più e quell’infortunio in Coppa Italia che lo ha tenuto fuori per l’intera stagione. Le parti si confronteranno per trovare una soluzione.