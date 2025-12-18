Calciomercato Reggina: Alfredo Pedullà sulla questione Barranco

Tiene banco in questi giorni la vicenda Barranco. Sembrava tutto fatto per il ritorno del calciatore in amaranto, ma qualcosa si è inceppato come scrivevamo nella giornata di ieri. Così sul sito alfredopedulla.com: “Bruno Barranco ha dato disponibilità alla Reggina per un ritorno. Confermate le nostre indiscrezioni, oggi (ieri) doveva essere il giorno per la risoluzione, ma il Fasano non ha ancora provveduto e la definizione della trattativa evidentemente slitta. Barranco vuole tornare in Calabria, non ci sarebbero intoppi dal punto di vista dell’accordo economico, ma deve ancora aspettare. La Reggina aveva programmato il suo arrivo per la giornata di domani (oggi), ma deve avere pazienza“.