Calciomercato Reggina: il patron Ballarino delinea la strategia. ’22 titolari’

I tifosi sono in attesa che vengano ufficializzati i primi colpi di mercato. Il silenzio sotto questo punto di vista desta preoccupazione, ma il patron Ballarino, nell’intervista rilasciata a tuttoreggina l’ha motivato dichiarando: “In questi giorni la società ha lavorato sottotraccia, come è nostro costume. L’obiettivo della società è di costruire una squadra ancora più forte di quella dello scorso anno. Con alcuni tra quelli individuati gli accordi sono già a buon punto, seguendo anche le indicazioni dell’allenatore, ma ovviamente fino a quando non metteremo nero su bianco non sarà possibile annunciarli.

Riteniamo di avere già individuato quali fossero le eventuali lacune della squadra che ha appena finito lo scorso campionato, nonché come colmarle, non tanto in quantità ma in qualità: è inutile costruire un organico pletorico costituito da 30 calciatori, il nostro obiettivo quest’anno è costruire una rosa di 22 elementi tutti potenzialmente titolari, in modo da poter garantire competitività e soprattutto continuità alle prestazioni per tutto il campionato, che poi è l’elemento che consente alle squadre di poter vincere.

Chiaramente con una squadra come la nostra, formata da un gruppo di giocatori importanti, è normale che attiri le attenzioni di altre realtà, anzi mi meraviglierei se i nostri calciatori non fossero cercati; allo stesso tempo tutti sanno di avere un contratto con la Reggina, e ad oggi nessuno ha chiesto di andare via”.