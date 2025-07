Calciomercato: Reggina, nel mirino un 2007 per la difesa, ma c’è concorrenza

Nel lungo elenco di calciatori da mettere a disposizione di mister Trocini, certamente ci sono gli Under che in un campionato di serie D, se bravi e affidabili, possono risultare decisivi in quegli organici costruiti per vincere. Nella scorsa stagione la Reggina ha dimostrato di saperli scegliere, adesso il comparto è quasi totalmente da ricostruire e secondo quelle che sono le abitudini di questa categoria, si va sempre alla ricerca sooprattutto degli esterni bassi oltre il portiere. Secondo quanto scritto dai colleghi di notiziariocalcio.com, la società amaranto avrebbe concentrato le proprie attenzioni sul 2007 Tiziano Lattante:

“Tiziano Lattante. Il terzino destro, classe 2007, proveniente dal Casarano, è destinato a calcare i campi della Serie D nella prossima stagione, attirando su di sé l’attenzione di diverse squadre.

Cresciuto nelle giovanili del Lecce, ha dimostrato le sue qualità nel corso della sua esperienza con il Casarano, dove ha avuto modo di mettersi in mostra non solo nel campionato, ma anche in un palcoscenico prestigioso come l’ultimo Torneo di Viareggio.

Sono attualmente tre le squadre che si stanno contendendo le prestazioni del giovane terzino. Si tratta della Varesina, del Valmontone e della Reggina“.