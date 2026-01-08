Reggina: Guida si sta allenando, Giuliodori arriva stasera

La Reggina ha messo a segno due colpi che diventano importanti anche in vista delle prossime sfide, strappando alla concorrenza con decisione e convinzione l’attaccante Angelo Guida e riportando in amaranto l’esterno argentino Giuliodori. Due arrivi che rafforzano ulteriormente l’organico e soddisfano le esigente dell’allenatore Torrisi.

Guida già pronto

Angelo Guida, che arriva dalla Cavese, è il primo dei due nuovi acquisti ad essere già a disposizione di mister Torrisi. Il calciatore, sta svolgendo il primo allenamento con i nuovi compagni e se chiamato in causa, è pronto a scendere in campo domenica, nella partita delicatissima contro la Nissa. Un attaccante che ha scelto la Reggina per riprendersi la vetrina che merita, dopo una prima parte di stagione con alti e bassi e zero gol all’attivo. La sua presenza risulta preziosa per rinforzare il reparto offensivo per qualità e necessità anche numeriche.

Giuliodori arriva in serata

Giuliodori, proveniente dall’Audace Cerignola, arriverà in serata a Reggio Calabria e inizierà a lavorare con la squadra dalla giornata di domani. Un rinforzo che aggiunge versatilità al gruppo: Giuliodori, infatti, può ricoprire diversi ruoli. portando dinamicità, corsa e anche qualità.

L’arrivo di Guida e Giuliodori segna un ulteriore passo nel completamento di una Reggina decisamente più competitiva. Con il mercato che si è chiuso, la squadra di mister Torrisi si appresta a concentrarsi sul prossimo scontro diretto, fondamentale per migliorare ancora la propria posizione in classifica, cercando di scalarla fino al raggiungimento del primo posto, obiettivo unico.