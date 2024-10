Calciomercato Reggina, il futuro di Di Chiara: parla il suo agente Verre

Intervistato dai colleghi di TMW, l’agente di Gianluca Di Chiara, Francesco Verre (collaboratore della Pasqualin-D’Amico Partners), ha parlato del futuro dell’esterno amaranto:

“Il cartellino è del Perugia, quindi tecnicamente dovrà far rientro nella formazione umbra. Il suo campionato di altissimo livello, però ha attirato le attenzioni di vari club che puntano alla promozione e di qualche società di Serie A, ma chi vorrà aprire una trattativa dovrà sedersi intorno a un tavolo anche con la dirigenza del Grifo. La Reggina aveva un obbligo di riscatto in caso di Serie A, obbligo ovviamente decaduto, bisognerà vedere se i nuovi parametri imposti dalla società, dei quali ha recentemente parlato anche il Ds Taibi, coincideranno con le richieste del Perugia. Da parte nostra c’è sicuramente massima disponibilità a parlare, visto che Reggio è entrata nel cuore del ragazzo, che si è trovato bene sia in campo che fuori”.