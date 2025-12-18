Calciomercato Reggina: ufficiale Fanari. La formula del contratto
18 Dicembre 2025 - 19:02 | Comunicato
AS Reggina 1914 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Leonardo Fanari che si lega al club fino al termine della stagione.
Difensore australiano classe 2007, Fanari ha vestito le maglie di Perth RedStar e Cagliari Under 18. Nella prima parte dell’attuale stagione ha militato nella formazione Primavera 2–A della Reggiana.
Indosserà la maglia n. 38