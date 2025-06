Calciomercato: Reggina su un attaccante del Sambiase?

Diversi gli attaccanti passati dalle nostre parti negli ultimi due anni, ma oggettivamente non quello che un campionato di serie D richiede per numero di reti personali e peso in zona offensiva. Tralasciando la prima stagione tra i dilettanti vissuta in mezzo a tante difficoltà, va detto per onestà che a prescindere dal centravanti, la somma dei gol dell’ultimo campionato è stata notevole con 65 realizzazioni, al pari di quelle messe a segno da quello che è stato definitivo un attacco mitraglia, il Siracusa.

Ma, ribadiamo, la figura del vero centravanti di categoria la Reggina non l’ha mai avuta almeno per caratteristiche, pur essendo transitato per un breve periodo quel Rajkovic che, mandato via, ha fatto poi la differenza a Brindisi con tanti gol, nonostante la retrocessione dei pugliesi, partiti con una pesantissima penalizzazione. Nessun dubbio, e questo va ribadito con forza e convinzione, sulle qualità di Barranco, centravanti moderno che ha sofferto però molto nella prima parte di campionato, probabilmente più adatto ad un modulo offensivo differente, ma comunque decisivo in diverse gare e dal rendimento più che buono soprattutto dopo l’arrivo di mister Trocini.

Barranco è in scadenza e non è affatto scontato che si trovi un accordo per il rinnovo. Probabilmente è per questo che la società, secondo quanto riferiscono i colleghi di notiziariocalcio.com, la Reggina sarebbe interessata a Luca Ferraro, attaccante del Sambiase, lo scorso anno autore di un ottimo campionato e 11 reti messe a segno. 195 centimetri, conoscitore della categoria, attaccante classico.