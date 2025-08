Calciomercato Reggina: Adriano Montalto sempre più vicino

La Reggina non intende perdere tempo e accelera le operazioni di calciomercato. In vista della nuova stagione, il club amaranto ha deciso di puntare su un volto già noto ai tifosi: Adriano Montalto. L’attaccante, che ha vissuto anni importanti con la maglia della Reggina, è pronto a fare ritorno in riva allo Stretto, confermando il forte legame con la città e la squadra.

La trattativa con il calciatore è arrivata a buon punto e l’accordo con la società sarebbe vicinissimo. Il club ha deciso di puntare su di lui, consapevole della sua esperienza e delle sue qualità offensive, che lo rendono una pedina fondamentale per il progetto tecnico della prossima stagione.

Le ultime ore hanno visto un’accelerazione nella trattativa e la firma del contratto è attesa per i primi giorni della prossima settimana, salvo inversioni dell’ultimo momento che alcune volte il mercato può riservare, ma non dovrebbe essere questa la circostanza. Un colpo importante per la Reggina che, invece di aspettare gli ultimi giorni di mercato avendo puntato su attaccanti di categoria superiore che spesso rimandano attendendo chiamate dalla C, ha deciso di agire prontamente per avere subito la disponibilità di Montalto.

Dovesse concretizzarsi il ritorno dell’attaccante, come sembra, rappresenterebbe certamente un colpo da novanta per la dirigenza amaranto e una scelta mirata per dare forza e esperienza al reparto offensivo, con l’obiettivo unico per la prossima stagione che è quello della promozione in serie C. Di Nardo, Vano e l’ex Comi, gli altri attaccanti nella lista del DT Bonnano.