Calciomercato Reggina: ecco chi è Franco Orozco. Per molti un vero talento

La notizia è stata data dall’esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, il quale ha scritto di una trattativa ben avviata e con il calciatore addirittura in procinto di arrivare a Reggio Calabria già la prossima settimana. Sul sito del noto giornalista il percorso calcistico di Franco Orozco, dai più definito un vero talento:

Estro, fantasia e dribbling

“La Reggina è vicina al colpo Franco Orozco, esterno argentino classe 2002. Nato a Buenos Aires il 9 gennaio, Franco è cresciuto calcisticamente nel settore giovanile del Lanus con cui ha esordito in prima squadra il 28 ottobre 2020 nell’incontro di Coppa Sudamericana contro il San Paolo. Per quanto riguarda le caratteristiche, parliamo di un giocatore molto tecnico e veloce che predilige giocare sulla sinistra nonostante sia di piede destro. Dotato di un grande dribbling, Orozco si è messo in mostra nella Copa Diego Armando Maradona in cui colleziona sei gol e due assist e successivamente contro il Bolivar contro cui sigla una doppietta attirando ulteriormente gli occhi su di sé. Per quanto riguarda la Nazionale, tutto è cominciato con il Torneo sudamericano Sub 15 del 2017 che inizialmente sarebbe stato necessario per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Buenos Aires del 2018 anche se poi il calcio è stato sostituito dal Futsal. Nonostante questo, Orozco è stato protagonista con la sua Argentina, arrivata a giocarsi la finale contro il Brasile favorito. Successivamente è stato convocato per il Mondiale U17 dove però non ha trovato molto spazio se non contro il Tagikistan contro cui segna una doppietta. Molti club europei si sono interessati alle sue qualità ma ora la Reggina è molto vicina al grande colpo con Orozco che potrebbe presto sbarcare in Italia.

fonte: alfredopedulla.com