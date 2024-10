Calciomercato Reggina, Pedullà: ‘Nuovo colpo in canna per gli amaranto’

La Reggina è sempre più scatenata sul mercato. Dopo aver ufficializzato l’arrivo dell’attaccante Sarao , e in attesa di uno specialista per la fascia sinistra ( Liotti del Pisa può scavalcare Pinto del Catania) la grande sorpresa si riferisce al centrocampo. Afferma Alfredo Pedullà sul proprio sito ufficiale.

È forte l’interesse per Matti Lund Nielsen, centrocampista danese classe 1988. Proprio lui, uno degli artefici nel 2013 della promozione in A del Pescara di Zeman (lo stesso di Insigne e Immobile). Nel suo passato italiano anche Verona e Perugia, ora la Reggina è in pressing con fiducia. Nielsen è svincolato dopo l’ultima esperienza con il Sarpsborg.