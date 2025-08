Calciomercato Reggina: cosa manca ancora per completare l’organico

Con l’arrivo anche di Adriano Montalto, la Reggina manda un messaggio chiaro al campionato: l’obiettivo è vincere e tornare in Serie C. Il centravanti porta con sé esperienza, fisicità e fiuto del gol. Un profilo importante, che rafforza un reparto offensivo già ben strutturato.

Una rosa profonda e competitiva

La squadra costruita finora è completa in quasi tutti i reparti. Rispetto per tutte le avversarie del Girone I di Serie D, Nissa compresa, ma sulla carta la Reggina parte davanti a tutti. L’organico a disposizione di mister Trocini è profondo e ben equilibrato, con soluzioni in ogni zona del campo.

Ultimi movimenti in entrata

Il mercato, però, non è ancora chiuso. La dirigenza è al lavoro per inserire altri due Under, fondamentali per rispettare le regole sui fuoriquota. Il primo rinforzo arriverà per la corsia bassa di destra, dove oggi l’unico titolare è Lanzillotta, con Palumbo (classe 2005) adattato nel ruolo. Il secondo innesto potrebbe invece essere un giovane da inserire a centrocampo, dove attualmente ci sono sette over per tre posti.

Qualche uscita in vista

Con l’arrivo di Montalto e i possibili altri due nuovi innesti, la rosa rischia di diventare numerosa, qualche cessione sarà necessaria. L’obiettivo è garantire competitività, ma anche equilibrio e spazio per tutti.