Calciomercato serie B: Dionigi pronto a tornare in panchina in Calabria

Dopo una salvezza quasi miracolosa, non si è trovato l'accordo tra il Cosenza e Pierpaolo Bisoli, l'allenatore che con la sue esperienza e straordinario carisma, ha consentito alla compagine rossoblu di aggiudicarsi la permanenza in serie B, al termine del play out con il Vicenza. Una lunga trattativa che ha portato ad un nulla di fatto e pensiero già rivolto altrove per il presidente Guarascio che adesso secondo quanto riferiesce TMW, starebbe puntando tutto su Davide Dionigi. Le parti sarebbero addirittura ai dettagli per la firma.

Completa il giro delle formazioni calabresi l'ex indimenticato attaccante amaranto, dopo essere stato anche un calciatore del Crotone ed allenatore della Reggina, ma anche del Catanzaro. I tifosi del Cosenza, invece, ricorderanno una sua esultanza provocatoria nei confronti dell'allora allenatore rossoblu Franco Scoglio, dopo una rete realizzata su calcio di rigore, quando indossava la maglia della Reggina.