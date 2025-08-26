Calciomercato: bel colpo a centrocampo della Vigor Lamezia

"Giocatore di grande qualità tecnica e visione di gioco. Lunga carriera tra i professionisti"

La matricola Vigor Lamezia sta allestendo una squadra che sulla carta sembra abbastanza attrezzata per la disputa di un campionato di media classifica, magari pensando pure ad un piazzamento in zona play off. Parecchio interessante l’ultimo colpo messo a segno dalla società calabrese.

Leggi anche

Il comunicato

“La Vigor Lamezia è lieta di annunciare l’arrivo del centrocampista Mario Coppola.

Giocatore di grande qualità tecnica e visione di gioco, Coppola porta con sé un bagaglio di esperienza maturato in una lunga carriera tra i professionisti con maglie prestigiose come Pro Patria, Arezzo e Portogruaro“.