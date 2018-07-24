Calendari di Serie B – L’eventuale cammino della Viola
Arrivano i calendari di Serie B: nel girone D la Viola Reggio Calabria debutta il 7 ottobre a Matera
24 Luglio 2018 - 18:44 | di Domenico Suraci
Mentre continua “il rimbalzare” di notizie tra la Sicilia e la Calabria arrivano dalla capitale i calendari di serie B dove nel girone D figura la Viola Reggio Calabria. Primo impegno il 7 ottobre a Matera. Apparentemente notevole il tempo che separa questo primo appuntamento cestistico, sarà sufficiente per calmare le acque e ristabilire degli equilibri tali da poter affrontare un campionato nazionale?
Clicca sul seguente link per visionare il calendario di serie B girone D
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