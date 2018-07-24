Mentre continua “il rimbalzare” di notizie tra la Sicilia e la Calabria arrivano dalla capitale i calendari di serie B dove nel girone D figura la Viola Reggio Calabria. Primo impegno il 7 ottobre a Matera. Apparentemente notevole il tempo che separa questo primo appuntamento cestistico, sarà sufficiente per calmare le acque e ristabilire degli equilibri tali da poter affrontare un campionato nazionale?

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