Cambareri: ‘A Casa Cadi Antincendi Futura per dare il massimo e crescere. Puntiamo in alto’

Un volto nuovo, ma non del tutto sconosciuto agli ambienti del calcio a 5 giovanile calabrese. Andrea Cambareri, ultimo colpo di mercato del Cadi Antincendi Futura, arriva dalla Pirossigeno Cosenza di serie A con l’obiettivo di diventare un punto di riferimento sia per la prima squadra che per l’Under 19.

Il giovane atleta racconta le prime sensazioni in maglia rossoblù e le ambizioni per la stagione in corso.

“Bene, bene. È stato un inizio molto importante“, esordisce Cambareri con l’entusiasmo di chi ha trovato subito un ambiente accogliente. “Sin da subito mi sono ambientato bene, il gruppo è in ottima forma e piano piano cercherò di fare sempre del mio meglio per aiutare la squadra“. Sulla recente partita di Giovinazzo, l’ultimo arrivato non nasconde la soddisfazione: “È stata una gara difficile, però siamo riusciti a fare gol nei momenti giusti e credo sia stata un’ottima prestazione da parte di tutti quanti“.

Cambareri conosce bene l’Under 19 del Futura, avendola affrontata per anni da avversario. Ora che ne fa parte, guarda al futuro con ambizione: “Più lontano possibile. Io per come ragiono sono molto ambizioso, cerco sempre di arrivare il più in alto possibile“. La sua valutazione sul gruppo dei giovani giallo-blu è positiva: “Il gruppo è un’ottima squadra, ci sono tanti giovani che hanno molto margine di crescita. Anche i più piccoli dell’Under 17, che li ho visti, sono bravi“.

Con la prima squadra è arrivata recentemente una vittoria importante che ha dato nuova linfa al gruppo. “Questa vittoria ci ha aiutato molto a livello del morale“, commenta Cambareri, riferendosi al successo che ha “sfatato il tabù trasferta”. Alla vigilia della bella qualificazione contro il Benevento, il giovane calcettista, classe 2006, guarda avanti con ottimismo: “Spero di arrivare più lontano possibile anche in coppa“.

Andrea Cambareri rappresenta un investimento per il futuro del Cadi Antincendi Futura, un talento che unisce l’esperienza nella serie A con la voglia di emergere in prima squadra. La sua ambizione e il suo approccio determinato potrebbero rivelarsi risorse preziose nella seconda parte della stagione della Cadi.