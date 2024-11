Campagna abbonamenti 2016/2017: “Un atto d’amore” per la Reggina – FOTO

di Domenico Suraci – Presentazione in grande stile per la Reggina 1914 che affronterà il girone C della Lega Pro 2016/2017. Presenti stamane, tutti gli operatori delle testate giornalistiche reggine, numerosi tifosi, semplici appassionati, nel salone dei lampadari di Palazzo “San Giorgio”.

Oltre al nuovo logo, che tra i vari elementi grafici, annovera simbolicamente San Giorgio mentre annienta il drago e la campagna abbonamenti con tutti i prezzi suddivisi per settore e fascia d’età, sono state illustrate in anteprima, le caratteristiche del nuovo sito internet.

Due internauti reggini avendo acquistato il dominio www.reggina1914.it in tempi non sospetti, lo hanno ceduto a titolo gratuito alla società amaranto. Ideatrice del sito web, raggiungibile già da domani è l’azienda Blustes che opera nel settore dell’Information Technologies.

“Un atto d’amore” è il claim di questa campagna abbonamenti. Si, è proprio l’atto d’amore che tutta la città dovrà perpetrare affinché si riempiano gli spalti dell’ “Oreste Granillo”.

All’unisono il Sindaco Giuseppe Falcomatà, il Presidente della società calcistica Mimmo Praticò e l’Assessore allo sport Nino Zimbalatti hanno esortato la comunità reggina a “rispondere presente” a questa importante chiamata. Sotto varie sfaccettature durante gli interventi, i vari relatori hanno rimarcato come bisogna mettere da parte vane polemiche a favore di un unico obiettivo: il bene della “Reggina 1914”.

Dunque reggini come enuncia lo striscione fotografato, presente nella locandina della campagna abbonamenti, siamo tutti convocati allo stadio, al grido “Mai da sola resterai, finché in vita noi saremo, non ti lasceremo mai”.

