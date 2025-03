Campionati nazionali di Astronomia: gli studenti della Spanò-Bolani raggiungono la fase interregionale

Ottima la performance degli studenti della scuola reggina ai Campionati nazionali di Astronomia che si sono svolti presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci della nostra città. Infatti dopo una raggiante qualificazione alla fase di preselezione, i giovani discenti Matteo Bucca di 3B, Luigi Riccelli di 3I, Alessandro Marino e Emanuele Bilardi di 3F si sono qualificati per la fase interregionale, dimostrando impegno, spirito di competizione e preparazione.

Promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito e organizzati dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, i Campionati Nazionali di Astronomia prevedono un percorso selettivo abbastanza rigoroso e articolato in più fasi nel quale gli studenti partecipanti, dimostrando le loro conoscenze e abilità, gareggiano per il raggiungimento di alti punteggi in modo da classificarsi di volta in volta, alle fasi successive fino a raggiungere la fase finale.

Oltre alla sana competizione, i giovani discenti hanno l’opportunità di vivere un’esperienza formativa indimenticabile tra momenti di confronto, approfondimenti scientifici e attività sociali.

L’importante evento, di rilevanza nazionale, al quale partecipano gli studenti di tutte le scuole presenti sul territorio italiano, ha lo scopo di stimolare e sensibilizzare l’interesse dei discenti verso lo studio delle discipline scientifiche e nello specifico l’astronomia e l’astrofisica e, allo stesso tempo, di favorire l’incontro tra studenti e ricercatori consentendo un confronto non solo agli studenti che partecipano, con realtà scolastiche differenti, ma anche e allo stesso tempo, permettendo un approccio con il mondo della ricerca scientifica offrendo così l’opportunità di conoscere un contesto di ricerca affascinante e di più ampio respiro.

Gli studenti e le studentesse che vinceranno i Campionati Italiani di Astronomia saranno inseriti nell’Albo Nazionale delle Eccellenze, riconoscimento che valorizza il merito e il talento degli studenti.

Tra i vincitori della finale sarà poi selezionata la squadra italiana che parteciperà alle Olimpiadi Internazionali di Astronomia, evento che mira a mettere in contatto giovani appassionati di astronomia di tutto il mondo.

Viva soddisfazione per il risultato raggiunto dai ragazzi è stata espressa dal Dirigente Scolastico dell’I.C. “De Amicis – Bolani” della Città dello Stretto Dott. Giuseppe Romeo, il quale ha sottolineato l’importanza e la valenza di tali attività in una scuola nella quale, secondo anche quanto specificato dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee Guida del Ministero dell’Istruzione, risulta essere essenziale l’obiettivo di stimolare nei discenti, la partecipazione critica e creativa ai processi di ricerca promuovendo l’interesse per lo studio delle discipline scientifiche in generale e per il mondo dell’Astronomia e dell’Astrofisica in particolare.