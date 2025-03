Palazzo San Giorgio, consegnate le borse di studio ATAM ai ‘Primi della Classe’

Si è svolta ieri pomeriggio, presso il Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la cerimonia di consegna delle borse di studio “Primi della Classe”, giunta alla sua decima edizione e organizzata da ATAM. L’iniziativa ha premiato il merito e l’impegno scolastico dei figli e delle figlie dei dipendenti dell’azienda.

Alla cerimonia hanno preso parte il Sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e l’Amministratore Delegato di ATAM Giuseppe Basile che hanno espresso il loro plauso ai giovani premiati e alle loro famiglie per il traguardo raggiunto.

“Questa premiazione -ha dichiarato il Sindaco Falcomatà- idealmente rappresenta un po’ il percorso di crescita anche della nostra Amministrazione ma anche il cambiamento radicale che Atam ha avuto in questi dieci anni attraversando il deserto delle difficoltà, anche e soprattutto grazie alla collaborazione dei dipendenti, ed essendo oggi quell’Azienda che è davvero un fiore all’occhiello; non soltanto per la città ma per l’intero Paese sul piano della mobilità e del trasporto pubblico locale. Ho fatto i miei complimenti dando un grandissimo in bocca al lupo a questi dieci ragazzi -ha continuato il Sindaco- che non hanno bisogno di parole o di sermoni; hanno bisogno di esempi e loro l’esempio ce l’hanno in casa perché sono figli di dipendenti di Atam che sono andati avanti non perché conoscono qualcuno ma perché conoscono qualcosa: questa è la migliore dimostrazione di quanto si possa fare strada nella vita soltanto attraverso il merito”.