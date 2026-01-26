Campionati Italiani di Astronomia: gli studenti del Convitto ‘T. Campanella’ alla fase interregionale

Ottimo risultato per gli studenti delle classi terze Scuola secondaria I grado dell’Istituto “Tommaso Campanella” che, con passione e determinazione, hanno preso parte alla XXIV edizione dei Campionati Italiani di Astronomia. Tre studenti su tre, coordinati dalla referente del progetto Prof.ssa Stillitano Domenica, hanno superato la fase di preselezione, conquistando l’accesso alla gara interregionale.

Un traguardo che premia un percorso di studio serio e appassionato, durante il quale gli studenti hanno consolidato competenze nell’ambito dell’astronomia e dell’astrofisica di base, distinguendosi per impegno, curiosità scientifica e determinazione.

Secondo la graduatoria di Istituto, i risultati ottenuti sono i seguenti:

1° posto – Chilà Sabrina della classe 3^F – Punteggio raggiunto 65/90

2° posto – Pacilli Leonardo della classe 3^D – Punteggio raggiunto 61.6/90

3° posto – Martino Alessandro della classe 3^E – Punteggio raggiunto 61/90

La gara interregionale si svolgerà il 24 febbraio 2026, alle ore14.30, in modalità simultanea e in presenza. La prova, della durata di due ore e trenta minuti, metterà alla prova capacità di ragionamento, conoscenze teoriche e abilità di problem solving attraverso quesiti specifici e un test a risposta multipla.

Il cammino verso la competizione proseguirà con il supporto dello staff del Planetario, promotore dell’iniziativa, accompagnando gli studenti fino alla finale nazionale, in programma a Monza, presso il Liceo Scientifico “P. Frisi”, dal 27 al 29 aprile 2026.

I Campionati Italiani di Astronomia, promossi dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, organizzati dalla Società Astronomica Italiana e dall’Istituto Nazionale di Astrofisica, rientrano nel programma nazionale per la valorizzazione delle “eccellenze”, offrendo agli studenti l’opportunità di misurarsi con una delle più affascinanti sfide del sapere scientifico.