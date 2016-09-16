Campionati mondiali di pizza 2016, domina l’Italia. E c’è anche la Calabria…

Va ad un italiano, e non è una sorpresa, il titolo di Campione del Mondo dei Pizzaiuoli, assegnato nel corso del XV Trofeo Caputo. Ad aggiudicarsi l’ambìto riconoscimento, con la vittoria nella categoria STG (Specialità Tradizionale Garantita), è stato Andrea Cozzolino, venticinquenne napoletano trasferitosi tre anni fa in Oceania con il progetto di aprire una pizzeria, la “Zero95”, assieme a due soci. Lui a dodici anni già impastava farina e acqua nella pizzeria dello zio a Giugliano, un centro alle porte di Napoli.

Il podio del XV Trofeo Caputo

A una manciata di punti da Cozzolino -si legge su comunedipignataro.it- si è piazzato il secondo classificato, Ciro Magnetti, della pizzeria Olio e Pomodoro doc di Melito di Napoli. E, al terzo posto, il giapponese Kengo Yoshiha. Il Sol Levante è, da anni, un vivaio di abilissimi pizzaioli, formatisi anche sulle orme di Akinari Pasquale Makishima, vincitore del Trofeo Caputo nel 2010.

Anche quest’anno il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo – XV Trofeo Caputo, si è rivelato un grande successo, dimostrando come un’ottima pizza possa essere realizzata da pizzaioli di qualsiasi nazionalità, purché capaci di padroneggiare le tecniche tradizionali e utilizzino gli ingredienti migliori del nostro territorio.

“Se fino a qualche decennio fa il maestro pizzaiuolo, quando doveva impastare, faceva uscire dal laboratorio i suoi assistenti, con questo evento ogni protagonista può osservare, confrontarsi e imparare da ogni partecipante” ha dichiarato Antimo Caputo ad del Mulino Caputo “contribuendo a far crescere il livello qualitativo di questa enorme risorsa del nostro artigianato gastronomico. Noi, ogni anno, giriamo il mondo con le tappe del campionato e registriamo una costante diffusione dell’arte del pizzaiuolo, la vera anima della pizza napoletana”.

La classifica completa e la Calabria sul podio

Di seguito la classifica completa, che vede la Calabria sul podio mondiale per quanto riguarda la pizza in teglia:

S.T.G. (Specialità Tradizionale Garantita) – Trofeo Caputo

Andrea Cozzolino (2410) – Pizzeria 095, Melbourne Australia Ciro Magnetti (2400) – Pizzeria Olio e Pomodoro DOC, Melito di Napoli Kengo Yoshida (2205) – Giappone

Pizza Classica

Antonio Sorbillo (2400) – Pizzeria Sorbillo, Napoli Antonio Mezzero (2335) – Pizzeria Pulcinella, Portogallo Crescenzo Capuozzo (2310) – Pizzeria il Piccantino, Quarto di Napoli

Pizza di Stagione

Pasquale White (2390) – Taiwan Gabriele Carotenuto (2290) – Pizzeria Zì Teresa, Napoli Antonio Izzo (2280) – Pizzeria Napoli 1820, Napoli

Pizza in teglia

Vincenzo Gagliardi (2190) – Pizzeria Il Trancio & La Ciociara, Caserta Salvatore Perillo (2130) – San Gennaro Vesuviano Filomena Palmieri (1925) – Pizzeria da Filomena, Castro Villari (CS)

Pizza a Metro/Pala

Giuseppe Celio (2320) – Pizzeria Lucignolo Bella Pizza, Napoli Giovanni Pernice (2300) – Pizzeria Fatte Na Pizza, Mugnano Roberto Galliazzo (2185) – Pizzeria Rosso Vivo, Chianciano Terme

Pizza senza Glutine

Gianluigi Villani (2093) – O’Golfo di Napoli, Chiari (BS) Stefano Miozzo (2070) – Antica Hosteria al Borgo, Cerea (VR) Matteo Specchio (2065) – Pizzeria Seychelles, Manfredonia (FG)

Pizza American Style

1) Marco Quintili – Pizzeria Il limoncello, Ciampino

Categoria juniores

1) Antonio Magnetti (1980)

Pizza più larga

1) Andrea Cozzolino (cm 57)

Pizza più veloce

1) Simone Fortunato (5 pizze in 39’’, 52)

Premio Pizza Village

1) Gabriele Carotenuto – Pizzeria Zi Teresa