Campionati mondiali di pizza 2016, domina l’Italia. E c’è anche la Calabria…
Il XV Trofeo Caputo premia un pizzaiolo italiano. Tutte le categorie, con la Calabria sul podio nella pizza in teglia
16 Settembre 2016 - 16:36 | di Pasquale Romano
Va ad un italiano, e non è una sorpresa, il titolo di Campione del Mondo dei Pizzaiuoli, assegnato nel corso del XV Trofeo Caputo. Ad aggiudicarsi l’ambìto riconoscimento, con la vittoria nella categoria STG (Specialità Tradizionale Garantita), è stato Andrea Cozzolino, venticinquenne napoletano trasferitosi tre anni fa in Oceania con il progetto di aprire una pizzeria, la “Zero95”, assieme a due soci. Lui a dodici anni già impastava farina e acqua nella pizzeria dello zio a Giugliano, un centro alle porte di Napoli.
Il podio del XV Trofeo Caputo
A una manciata di punti da Cozzolino -si legge su comunedipignataro.it- si è piazzato il secondo classificato, Ciro Magnetti, della pizzeria Olio e Pomodoro doc di Melito di Napoli. E, al terzo posto, il giapponese Kengo Yoshiha. Il Sol Levante è, da anni, un vivaio di abilissimi pizzaioli, formatisi anche sulle orme di Akinari Pasquale Makishima, vincitore del Trofeo Caputo nel 2010.
Anche quest’anno il Campionato Mondiale del Pizzaiuolo – XV Trofeo Caputo, si è rivelato un grande successo, dimostrando come un’ottima pizza possa essere realizzata da pizzaioli di qualsiasi nazionalità, purché capaci di padroneggiare le tecniche tradizionali e utilizzino gli ingredienti migliori del nostro territorio.
“Se fino a qualche decennio fa il maestro pizzaiuolo, quando doveva impastare, faceva uscire dal laboratorio i suoi assistenti, con questo evento ogni protagonista può osservare, confrontarsi e imparare da ogni partecipante” ha dichiarato Antimo Caputo ad del Mulino Caputo “contribuendo a far crescere il livello qualitativo di questa enorme risorsa del nostro artigianato gastronomico. Noi, ogni anno, giriamo il mondo con le tappe del campionato e registriamo una costante diffusione dell’arte del pizzaiuolo, la vera anima della pizza napoletana”.
La classifica completa e la Calabria sul podio
Di seguito la classifica completa, che vede la Calabria sul podio mondiale per quanto riguarda la pizza in teglia:
S.T.G. (Specialità Tradizionale Garantita) – Trofeo Caputo
- Andrea Cozzolino (2410) – Pizzeria 095, Melbourne Australia
- Ciro Magnetti (2400) – Pizzeria Olio e Pomodoro DOC, Melito di Napoli
- Kengo Yoshida (2205) – Giappone
Pizza Classica
- Antonio Sorbillo (2400) – Pizzeria Sorbillo, Napoli
- Antonio Mezzero (2335) – Pizzeria Pulcinella, Portogallo
- Crescenzo Capuozzo (2310) – Pizzeria il Piccantino, Quarto di Napoli
Pizza di Stagione
- Pasquale White (2390) – Taiwan
- Gabriele Carotenuto (2290) – Pizzeria Zì Teresa, Napoli
- Antonio Izzo (2280) – Pizzeria Napoli 1820, Napoli
Pizza in teglia
- Vincenzo Gagliardi (2190) – Pizzeria Il Trancio & La Ciociara, Caserta
- Salvatore Perillo (2130) – San Gennaro Vesuviano
- Filomena Palmieri (1925) – Pizzeria da Filomena, Castro Villari (CS)
Pizza a Metro/Pala
- Giuseppe Celio (2320) – Pizzeria Lucignolo Bella Pizza, Napoli
- Giovanni Pernice (2300) – Pizzeria Fatte Na Pizza, Mugnano
- Roberto Galliazzo (2185) – Pizzeria Rosso Vivo, Chianciano Terme
Pizza senza Glutine
- Gianluigi Villani (2093) – O’Golfo di Napoli, Chiari (BS)
- Stefano Miozzo (2070) – Antica Hosteria al Borgo, Cerea (VR)
- Matteo Specchio (2065) – Pizzeria Seychelles, Manfredonia (FG)
Pizza American Style
1) Marco Quintili – Pizzeria Il limoncello, Ciampino
Categoria juniores
1) Antonio Magnetti (1980)
Pizza più larga
1) Andrea Cozzolino (cm 57)
Pizza più veloce
1) Simone Fortunato (5 pizze in 39’’, 52)
Premio Pizza Village
1) Gabriele Carotenuto – Pizzeria Zi Teresa
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