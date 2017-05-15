Campionati regionali di pattinaggio, la “Società Calabria” fa bottino pieno – FOTO

E’ un bilancio strepitoso quello con cui la “Società Calabria”, presieduta da Emilia Labate, ha mandato in archivio i campionati regionali di pattinaggio artistico 2017, specialità singolo. Il team reggino, infatti, ha riconquistato il titolo di campione regionale portando a casa ben sette medaglie d’oro con le atlete Deva Meduri (esordienti A), Marianna Manti (esord.

B), Christian Foti (esord B maschile), Ilaria Latella (allievi reg. A), Maria Antonietta Ferraro (allievi B), Federica Libri (nazionale A) e Selene Ferruggiara (nazionale C).

Bellezza, eleganza e forza degli atleti scesi in pista hanno contraddistinto questa fase del campionato, tra le più competitive e di alto livello tecnico degli ultimi anni. Una dimostrazione di potenza, talento e, soprattutto, arte, perché il pattinaggio è una disciplina artistica oltre che uno sport.

“Anno dopo anno l’atmosfera in pista è sempre la stessa – commenta, soddisfatta, la presidente della “Società Calabria”, Emilia Labate – tanta adrenalina ma anche molti timori e incertezze. Alla fine però ogni ostacolo viene superato, soprattutto quando si percepisce che il podio è lì ad un passo. E al termine di ogni gara prevalgono tensione, gioia e qualche volta anche delusione, tutte sensazioni che ogni atleta vive, inevitabilmente, sulla propria pelle. Come “Società Calabria” siamo molto soddisfatti di questa fase che conferma l’eccellente lavoro svolto dai nostri ragazzi e dai tecnici.

La nostra – conclude Labate – è una disciplina molto dura che richiede impegno e dedizione ma alla fine è in grado di regalare emozioni ed esperienze uniche”.

Gli altri campioni regionali reggini

Soddisfacenti anche i risultati conseguiti dalle altre realtà reggine che hanno ottenuto il titolo di campione regionale grazie alle perfomance di Antonella Cuzzocrea (nazionale D dell’ASD Axel Reggio Calabria), Marta Orgiato (nazionali B dell’ ASD Artistico Reggio), Clara Morello e Gagliano Giuseppe (ASD Roller Club, allievi A).

Ma il calendario di appuntamenti con le rotelle non si ferma qui.

In programma il prossimo 28 maggio sempre per i campionati regionali ci sono le spettacolari gare di “solo dance”. Per quanti, invece, volessero conoscere da vicino la realtà sportiva “Società Calabria” e, al tempo stesso, ammirare le evoluzioni dei neo campioni regionali, è possibile assistere agli allenamenti che si svolgono al PalaBotteghelle (in via Largo Botteghelle) ed al “Reggio Village” (viale Messina).