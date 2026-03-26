Campionato Amatori Over 35: miglior realizzatore Giovanni Sabino

Si è concluso il Campionato Amatori over 35 di calcio ad 11 A.S.C. girone C, riguardante le squadre

della provincia di Reggio Calabria, con la vittoria del San Pietro Calcio 2010, ma anche un’altra

certezza è emersa in questo avvincente raggruppamento delle Società reggine, la palma di miglior

realizzatore è stata conquistata dal bomber Giovanni Sabino, militante per l’anno agonistico 2025-

2026 con la formazione dell’A.S.D. Real Reggio capitanata da Umberto Spinelli ed in panchina

diretta da mister Antonio Gattuso.

Giovanni Sabino classe 93, in diciassette partite disputate a realizzato 17 centri, tra partite di

campionato, di coppa e dei play-off, dimostrandosi nel contempo atleta estremamente corretto in

campo e con gli avversari, avendo rimediato una sola ammonizione in tutti i tornei svolti finora.

Uomo d’area, possenza fisica, associata anche ad un ottimo livello tecnico e spirito di sacrificio

sono queste le caratteristiche peculiari del centrale di attacco dell’A.S.D. Real Reggio, che non

disdegna anche il ruolo di seconda punta, secondo le necessità della sua squadra.

Un apporto notevole all’economia della squadra, tant’è che l’A.S.D. Real Reggio, anche in virtù

delle segnature del bomber di casa Sabino, si è classificata in buona posizione in Campionato, ha

disputato i play-off ed è in piena corsa per la conquista della Coppa Calabria amatori.

I mister della rappresentativa calabra A.S.C. Giovanni Scardamaglia e Francesco Giampà, a quanto

sembra, hanno espresso interesse per le prestazioni del centrale di attacco reggino, inserendo il

suo nominativo nella rosa dei papabili a poter essere convocato per l’attività che a breve porterà i

migliori amatori della nostra regione ad incontrarsi e scontrarsi sportivamente, per beneficenza,

con altre rappresentative formate da politici, del mondo delle professioni o semplicemente della

società civile.