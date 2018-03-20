Il campionato CSI free: basket amatoriale per tutti

Esiste un basket stellare, quello americano, esiste un basket straordinario, i campionati europei. C’è anche chi alla ricerca di puro divertimento, e magari anche un po’ di benessere personale gioca a basket a livello amatoriale.

Ai microfoni di CityNow Sport, Giuseppe Lo Presti, giocatore e webmaster del sito “Just Basket RC”, ci ha raccontato le dinamiche che caratterizzano tanta passione:

Nuove squadre, tante novità e un campionato del tutto rinnovato, Il CSI Free 2018 ci ha riservato tutto questo nel girone di andata conclusosi 18 Marzo. E’ la prima volta dal 2016 che questo torneo accoglie ben 9 squadre; le new entry Basket Pellaro, Facciamolo, Real Geco e Ludos si sono aggiunte alle storiche Don Bosco, Gallinese, Mediterranea, Si Può Fare e Stingers.

La Facciamolo domina il girone d’andata

E’ stato il girone della sorprendente Facciamolo, team dell’associazione “Si Può Fare”, che con 8 vittorie su altrettante partite ha inaspettatamente sbaragliato la concorrenza nonostante un campionato più competitivo che mai, un campionato che ha accolto tantissimi giocatori precedentemente tesserati con squadre di categoria superiore e che ha visto crescere il proprio livello in maniera esponenziale.

Cresce dunque il livello e di conseguenza aumentano le novità per questo 2018 e, grazie all’associazione Si Può Fare, è nato il sitoweb “Just Basket RC”, che oltre ad ospitare le informazioni dell’associazione stessa, aggiorna celermente tutte le statistiche relative al campionato cadetto CSI (classifica, classifica marcatori, risultati, tabellini, informazioni sulle singole squadre e sui singoli tesserati) e ogni fine mese offre la possibilità di votare tramite sondaggio accessibile a tutti il Most Valuable Player (MVP) di ogni mese.

Corsi gratuiti per allenatori e arbitri

Inoltre, come ogni anno, il CSI offre l’opportunità di frequentare gratuitamente corsi di allenatore e di arbitro (per info visitare la pagina facebook “CSI Basket Free Reggio Calabria”).

Adesso il campionato entra nel vivo e le attese sono cresciute a dismisura; chi riuscirà a fermare la Facciamolo? Chi si classificherà ai PlayOff? E soprattutto, quali altre novità ci aspettano? Una cosa è certa, il campionato Free non ha mai smesso di stupire e di sicuro farà altrettanto in questo finale di stagione.