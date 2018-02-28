Campionato italiano di tiro con l’arco: ottimi risultati per le calabresi
Ai Campionati Italiani Indoor di Rimini bene gli arcieri calabresi: terzo posto per Poerio Piterà e argento a squadre per le sorelle Branca
28 Febbraio 2018 - 10:13 | di Michele Favano
Nutrita partecipazione al Campionato Italiano Indoor a Rimini che ha visto, tra i protagonisti: Kononenko Oleksandr tesserato con l’A.S.D. Millenium Arco Club di Siderno (divisione arco compound seniores maschile), Sara Santaguida tesserata con Arcieri di Catanzaro (divisione arco compound juniores femminile) e Poerio Piterà Edoardo tesserato con A.S.D. Arcieri Club Lido (divisione arco nudo seniores maschile).
Tra i premiati nota di merito per: Poerio Piterà Francesco tesserato con A.S.D. Arcieri Club Lido di Catanzaro il quale conquista, nella categoria “ragazzi maschile divisione arco olimpico” il terzo posto in classifica nei Campionati Italiani Indoor, con 551 punti; le atlete Branca Elena, Branca Miriam e Branca Vanessa le quali ottengono il secondo posto a squadre, nella divisione arco olimpico femminile, per la società A.S.D. Arcieri del Feudo di Maida, con il punteggio di 1456 pt.
Soddisfazione per il Presidente Regionale FITARCO Giovanni Giarmoleo, unitamente ai presidenti delle rispettive società presenti alla manifestazione.
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