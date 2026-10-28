Il Campionato Mare Cross sulle spiagge di Reggio Calabria

Quella del 2025 è stata un’edizione da record, con un’affluenza eccezionale di piloti da tutto il Sud Italia ed in parte anche dall’estero e la kermesse di scena il 31 ottobre-1 novembre, promette di esserne un degno capitolo successivo. Il roster del Moto Club Sand Riders di Reggio Calabria ha già approntato ogni dettaglio per il ritorno in grande stile del Cross di alto livello sulle spiagge reggine.

La sabbia di Catona è pronta ad accogliere decine e decine di piloti delle classi Minicross 85, 125, MX1 ed MX2, da 450 e 250 centimetri cubici, per la prova del Campionato Mare Cross organizzato da Motor Next, promotore di questa avvincente e partecipata serie a ruote artigliate, di scena in tutta Italia.

Non solo quantità, ma anche qualità ai cancelletti di partenza, grazie alla presenza di pistard di pregiato curriculum con esperienze internazionali, che alzeranno il livello di questa attesissima sfida al cospetto dello Stretto.

Il programma prevede un gustoso prologo per sabato 31 ottobre, quando il lungomare di Catona (dedicato al pluri campione italiano di automobilismo Enzo Lagana’) ospiterà numerosi stand espositivi e darà la possibilità ai bambini vestiti in maschera per la concomitante Festa di Hallowen, di immortalarsi dentro degli spazi a tema, così da trasformarlo in un momento gioioso e conviviale con le famiglie, oltre che permeato di entusiasmo ed agonismo per la grande sfida sportiva dell’indomani.

La serata sarà poi impreziosita dalla musica dei NOTOS, noti interpreti del genere etno-folk-pop.

Dal punto di vista tecnico, il percorso da 1500 metri ha subito delle parziali modifiche rispetto al 2025 per effetto della mareggiata che ha ridefinito in parte quei tratti costieri, ma manterrà sempre un elevatissima quota tecnica e spettacolare, come riconosciuto da tutti gli entusiasti partecipanti dello scorso anno.