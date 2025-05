Campo di Ciccarello, centrodestra contro Falcomatà: ‘Solo propaganda elettorale’

«Il sindaco Falcomatà oggi festeggia l’inaugurazione del campo di Ciccarello come fosse un traguardo personale, in realtà dovrebbe solo vergognarsi: per anni ha lasciato marcire una struttura storica, sottraendo ai giovani il diritto allo sport e abbandonando un intero quartiere nell’incuria e nell’oblio.»

È quanto dichiarano in una nota i consiglieri comunali di centrodestra al Comune di Reggio Calabria.

“Campo Ciccarello usato come scenografia elettorale”

«Oggi, dopo anni di immobilismo, l’Amministrazione si ricorda di Ciccarello, utilizzando le strutture sportive della città come vetrina: serve una scenografia utile per la campagna elettorale, tra inviti alla Nazionale di sindaci e parlamentari, assenti per la maggior parte, e vecchie glorie. Quale strumento di propaganda migliore se non richiamare a raccolta proprio quelle stesse società sportive che questa stessa Amministrazione ha ignorato per anni?»

“Struttura consegnata incompleta: inaugurazione farsa”

«Peccato che, mentre sventola il nastro da tagliare – proseguono i consiglieri – il Sindaco abbia dimenticato di comunicare che il campo è stato riconsegnato alla città incompleto: tribune non ultimate, impianto di videosorveglianza mancante, illuminazione assente. Un’inaugurazione farsa, in perfetto stile Falcomatà, con molta apparenza e poca sostanza.»

“Falcomatà parla di periferie dopo anni di abbandono”

«Noi non dimentichiamo che cinque anni fa lo stesso Falcomatà dichiarava: “Manca solo il tappeto d’erbetta per veder rinascere il campo di Ciccarello”. Poi il vuoto, con la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto, nonché l’annullamento della gara. E oggi viene a parlare di impegno per i giovani e le periferie? Siamo di fronte all’ennesima sceneggiata.»

«Ci dica il Sindaco, a che gioco sta giocando? Questa passerella elettorale non basterà a ripulire anni di vergogne e promesse mancate. Nessuna cerimonia potrà cancellare anni di vergognoso abbandono», concludono i consiglieri.