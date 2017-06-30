Campo estivo in inglese a Farindola tra cultura e solidarietà

Anche Reggio Calabria, rappresentata da British School International House, prende parte al progetto solidale in corso presso il comune di Farindola: un campo estivo per imparare l’inglese e sostenere le famiglie e

i commercianti della comunità.

A cinque mesi dalla strage dell’Hotel Rigopiano, quando una valanga provocò 39 vittime, si riparte da un progetto di solidarietà organizzato dall’Aisli (Associazione Italiana Scuole di Lingua) e approvato dai 40 istituti accreditati che ne fanno parte, che hanno votato unanimemente per sostenerlo, sia finanziariamente sia fornendo risorse umane e materiale

didattico.

Il ruolo di Aisli e il sostegno degli istituti

Nell’ambito delle sue attività, infatti, Aisli promuove e coordina progetti per sostenere attività socio-culturali in tutto il territorio nazionale, sia a livello di associazione sia a livello dei singoli membri accreditati.

Il progetto coinvolge 120 studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado e 12 insegnanti madrelingua provenienti da Reggio Calabria, Milano, Como, L’Aquila, Verona, Thiene e Pescara, che alloggeranno nelle strutture di Farindola e usufruiranno dei servizi locali, partecipando a briefing e workshop.

Un team di professionisti altamente qualificati e con esperienza di insegnamento che incentiverà i ragazzi con corsi, giochi e gadget a parlare e praticare l’inglese divertendosi.

I temi dei corsi

I temi dei corsi sono stati scelti in base all’età dei partecipanti: food fusion, art attack, nature detectives, miths and legend e mission impossible.

Giochi e gadget sono stati messi a disposizione da Cambridge English, ente per le certificazioni linguistiche e Kangarou Italia.

L’obiettivo è quello di offrire vicinanza e sostegno alle famiglie, ai commercianti e al comune di Farindola con un progetto unico, che unisce cultura, innovazione e solidarietà, e siamo molto orgogliosi che la nostra città ne abbia preso parte!