Comunali a Palmi, vicina la scelta dei due candidati sindaco: Cardone e Calabria in pole

Non solo Reggio Calabria, ma anche a Palmi si andrà alle urne nella primavera del 2026. Situazione per certi versi simile quella dei due comuni, che vedono i rispettivi sindaci (Giuseppe Falcomatà e Giuseppe Ranuccio) entrambi del Pd, tutti e due freschi di elezione al consiglio regionale e con il doppio mandato da primo cittadino in tasca.

Se a Reggio Calabria però la strada per individuare ufficialmente i due candidati sindaco per il centrodestra e il centrosinistra sembra essere ancora lunga, a Palmi i tempi sono più rapidi.

Al di là delle comprensibili trattative e dialoghi tra i partiti delle due coalizioni, va da sè che il timbro sui candidati a sindaco di Palmi vede i consiglieri regionali Giuseppe Ranuccio e Giuseppe Mattiani nella posizione di deus ex machina.

Secondo quanto emerso in queste settimane, le scelte per entrambe le coalizioni sarebbero vicine. Il centrodestra è vicino a puntare su Giovanni Calabria, Comandante dei Carabinieri della Stazione di Palmi. Un uomo delle istituzioni e paladino della legalità, dalla lunga esperienza nell’Arma dei Carabinieri, nuovo però all’agone politico: questo il profilo che potrebbe scegliere Mattiani.

Chi invece conosce già la politica, vivendola da vicino in questi anni in qualità del presidente del consiglio comunale di Palmi, è l’avv. Francesco Cardone. Sarebbe lui, secondo le ultime indiscrezioni, la figura individuata da Giuseppe Ranuccio per cercare la via della continuità a Palazzo San Nicola.

Già presidente dell’Associazione degli ‘Mbuttatori della Varia di Palmi, Cardone potrebbe essere il candidato sindaco a Palmi per il centrosinistra nonostante un passato da simpatizzante di Casapound.

Sono numerosi infatti i post pubblicati sui social da Cardone (alcuni di questi poi rimossi nel tempo) e che esprimono idee politiche chiaramente di destra, nello specifico con una condivisione dei valori di Casapound.

‘Ancora c’è mi chiede perchè voto Casapound. Perchè io, a differenza di questa gentaglia, amo la democrazia e la libertà di espressione’, scriveva Cardone nel febbraio del 2018. Dopo 7 anni, sembra essere trascorsa politicamente un’era geologica, essendo vicina la sua candidatura a sindaco per il centrosinistra…