Cannizzaro su arresto Tallini: ‘Mimmo è una persona perbene’

Il deputato reggino Francesco Cannizzaro, ai microfoni della Gazzetta del Sud, nel corso di un’ampia intervista, parla dell’arresto di Domenico Tallini e del procedimento giudiziario che ha visto coinvolto il presidente del Consiglio regionale della Calabria.

“Conosco Mimmo da anni, militiamo nello stesso partito e abbiamo condiviso tante battaglie in Consiglio regionale. Mimmo è una persona perbene e sono certo che riuscirà presto a dimostrare la sua totale estraneità ai fatti di cui lo accusano. Conoscendolo, credo sia molto difficile che abbia avuto a che fare con ambienti criminosi. Io sono un garantista: per tutti gli indagati prevale sempre la presunzione di innocenza fino alla condanna definitiva”.

E sulle prossime elezioni regionali Cannizzaro spiega:

“Il centrodestra vincerà le prossime elezioni regionali. Anche e soprattutto in virtù del fatto che il candidato sarà sicuramente espressione di Forza Italia come già stabilito dai leader della coalizione. La formula è la stessa che ci ha portati a vincere all’ultima tornata elettorale. Unito, il centrodestra non ha rivali”.