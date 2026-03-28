Tajani su Cannizzaro: ‘I reggini avranno un sindaco competente, preparato e innamorato della sua terra’

“ Francesco Cannizzaro , nostro deputato e Segretario regionale della Calabria, ha scelto di mettersi al servizio della sua città. Sarà lui il candidato sindaco del centro-destra a Reggio Calabria, sarà lui il futuro sindaco di Reggio Calabria”.

A scriverlo, in un post sui social è il vice premier Antonio Tajani.

“Caro Ciccio ci mancherai in Parlamento, ma sono felice per i tuoi concittadini che avranno un sindaco competente, preparato e soprattutto innamorato della sua terra. Noi tutti ti sosteniamo e saremo al tuo fianco per questa ennesima sfida”.