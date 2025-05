Elezioni a Reggio, Cannizzaro su Scopelliti: ‘Grande rispetto ma oggi esiste un’altra pagina del Cdx’

"Non sono mai stato 'scopellitiano' ma ho sempre evidenziato le sue buone azioni per la città. Dialogo costante con lui e tanti altri soggetti di cdx", le parole di Cannizzaro

Il passato incontra il presente, per andare inevitabilmente incontro al futuro. Tre mesi esatti sono trascorsi dall’ultimo faccia a faccia tra l’on. Francesco Cannizzaro e l’ex Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti.

Un incontro-confronto, tenutosi a Roma durante il quale i due big del centrodestra hanno delineato mosse ed eventuali strategie per un cammino comune in vista delle prossime comunali a Reggio Calabria. Tra gli obietti, anche quello di condividere un candidato sindaco il cui profilo sia, come ha dichiarato Giuseppe Scopelliti, apprezzato, riconosciuto e riconoscibile.

La sfida che si pone davanti alla coalizione, e agli stessi due protagonisti, è chiara: far tornare il centrodestra, dopo i 12 anni di governo Falcomatà, alla guida della città.

A distanza di tre mesi, l’on. Cannizzaro torna a parlare dell’ex Governatore. L’assist è servito da un articolo della Gazzetta del Sud che mette al centro la figura di Scopelliti, come unico leader possibile e spendibile per le future amministrative reggine, il solo “l’asso” possibile per il centrodestra per tornare a governare Palazzo San Giorgio.

“L’articolo in questione -le parole di Cannizzaro- fa un’analisi politica che a mio avviso non conta nulla perchè in passato sono stati lanciati altri candidati. Ieri si parlava del sottoscritto, oggi è toccato a Scopelliti, probabilmente domani toccherà di nuovo a me. Un giornalista deve avere anche un minimo di coerenza…”.

L’onorevole Cannizzaro entra poi nel merito della leadership di Giuseppe Scopelliti e spiega:

“Ho già manifestato più volte in passato e in più occasioni la mia stima e il mio affetto nei suoi confronti, anche quando gli ‘scopellitiani’ si nascondevano nella sua fase delicata. Non sono mai stato ‘scopellitiano’ ma ho sempre evidenziato con il microfono in mano le sue buone azioni per la città. Ho grande rispetto per la storia di Giuseppe Scopelliti ma oggi esiste una nuova pagina di storia del centrodestra reggina”.

Il deputato reggino sottolinea infine l’importanza del dialogo, in vista delle prossime elezioni.

“E’ chiaro che c’è un dialogo con Giuseppe Scopelliti, è chiaro che il confronto c’è con un uomo che ha ricoperto il ruolo di sindaco per 8 anni, che ha fatto il presidente della Regione e che è stato coordinatore di un grande partito. Non c’è dubbio che anche lui dovrà dare il proprio contributo per vincere la sinistra e governare.

Ma da qui a dire che se non c’è Scopelliti noi non vinciamo le elezioni…con tutto il rispetto per l’amico Scopelliti e per chi lo scrive, credo che le cose stiano diversamente. Il dialogo è costante, non solo con Scopelliti ma anche con tanti altri soggetti. Sto cercando di aggregare le forze più belle, positive e visionarie del centrodestra per stare tutti insieme. La battaglia si vince solo se remiamo tutti dalla stessa parte”, ha evidenziato il deputato e coordinatore regionale di Forza Italia.