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Il cantante Povia chiuderà le feste Mariane con il concerto a Piazza Indipendenza

Il vincitore di Sanremo 2006 sarà protagonista del grande concerto di martedì 13 settembre a Piazza Indipendenza, che chiude le feste Mariane di Reggio Calabria

12 Settembre 2016 - 14:50 | di Redazione

Il cantautore Povia, in concerto a Reggio Calabria per le feste Mariane

Sarà il cantautore italiano Povia, vincitore del Festival di Sanremo targato 2006 ad esibirsi davanti ai cittadini reggini per il grande concerto di martedì 13 settembre a Piazza Indipendenza in occasione delle festività mariane.

Dopo i numerosi  concerti estivi, Povia continuerà proprio a Reggio Calabria il suo tour.

Da sempre impegnato nelle tematiche sociali affrontandole con musiche e parole che vanno dritte al cuore Povia, proporrà al suo pubblico proprio quelle canzoni che emozionano gli animi dei più sensibili , fra queste ricordiamo le più famose come ‘Quando i bambini fanno oh’ canzone che gli valse la prima uscita sul palco dell’Ariston riscuotendo grandi consensi, ‘Vorrei avere il becco’, ‘L’amicizia’, le discusse  ‘Luca era gay’ e ‘La verità’ canzone dedicata ad Eluana Englaro ed ‘Emozione’u,na canzone che parla al cuore di ognuno, tratta dal cd “Centravanti di mestiere” una delle più belle e dolci canzoni del cantautore.

Povia con le sue note ed i suoi testi riempie piazze e teatri regalando emozioni e divertimento per tutte le generazioni.

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