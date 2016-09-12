Il cantante Povia chiuderà le feste Mariane con il concerto a Piazza Indipendenza

Sarà il cantautore italiano Povia, vincitore del Festival di Sanremo targato 2006 ad esibirsi davanti ai cittadini reggini per il grande concerto di martedì 13 settembre a Piazza Indipendenza in occasione delle festività mariane.

Dopo i numerosi concerti estivi, Povia continuerà proprio a Reggio Calabria il suo tour.

Da sempre impegnato nelle tematiche sociali affrontandole con musiche e parole che vanno dritte al cuore Povia, proporrà al suo pubblico proprio quelle canzoni che emozionano gli animi dei più sensibili , fra queste ricordiamo le più famose come ‘Quando i bambini fanno oh’ canzone che gli valse la prima uscita sul palco dell’Ariston riscuotendo grandi consensi, ‘Vorrei avere il becco’, ‘L’amicizia’, le discusse ‘Luca era gay’ e ‘La verità’ canzone dedicata ad Eluana Englaro ed ‘Emozione’u,na canzone che parla al cuore di ognuno, tratta dal cd “Centravanti di mestiere” una delle più belle e dolci canzoni del cantautore.

Povia con le sue note ed i suoi testi riempie piazze e teatri regalando emozioni e divertimento per tutte le generazioni.