Dopo l’esibizione strumentale di ieri, oggi, giovedì 29 dicembre, l’associazione musicale “Cantica” replica con due concerti canori: alle 17,30, con gli “junior”, e alle 20,30, coi “senior”. Musicisti e cantanti saliranno sul palcoscenico del cineteatro “Italia-Tieri” di Cosenza per raccogliere fondi da destinare a “Ortophaedics”, l’associazione nazionale di chirurghi ortopedici che, due volte all’anno, si sposta in Africa per correggere, gratuitamente, malformazioni fisiche di bimbi e di adulti. Alla performance delle 20,30 si registrerà una presenza d’eccezione: si tratta di Martina Biondi, primo violoncello di Riccardo Muti e solista di fama e valenza nazionale e internazionale. Il 4 gennaio, alle 19,00, si replicherà con i “senior” a Frascineto, all’auditorium “Croccia”, presso le scuole medie. “Cantica” è un’associazione che opera a Montalto Uffugo, senza scopo di lucro e con l’obiettivo di promuovere e divulgare la cultura musicale su tutto il territorio della provincia cosentina. L’ingresso agli spettacoli è gratuito, con un contributo volontario.