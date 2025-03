Cantiere nautico, Cardia: ‘Tutelare attività ed i 15 dipendenti con una soluzione idonea’

Con la sentenza del Consiglio di Stato è chiuso il contenzioso tra Comune e R. Marine Group: il cantiere verso il trasferimento a Pentimele. Di seguito la nota del consigliere comunale Mario Cardia.

“Opportuno, a mio avviso ed alla luce di quanto emerso, procedere ad una bonifica dell’area di Pentimele per facilitare l’iter di delocalizzazione dell’attività. La soluzione Pentimele tutelerebbe l’azienda ed i lavoratori, con una prospettiva enorme di crescita per la città e per la promozione turistica del nostro territorio”.