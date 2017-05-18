“Capaci 25 anni dopo”: una cerimonia per non dimenticare

L’Associazione Nazionale Magistrati, con la presidente della Giunta Distrettuale Ornella Pastore, nel giorno del ricordo della strage di Capaci in cui morirono il giudice Giovanni Falcone e la moglie Francesca Morvillo insieme agli uomini della scorta, organizza una cerimonia che vedrà coinvolti gli studenti delle scuole sul tema “Capaci 25 anni dopo: per non dimenticare”. Le scuole che parteciperanno sono il Liceo scientifico “L. da Vinci”, il Liceo Classico “T.Campanella”, il Liceo Scientifico “A. Volta”, il Liceo Classico Europeo “T. Campanella”, l’Istituto Istruzione Superiore “A. Righi”, l’Istituto Magistrale “T. Gullì”, la Scuola elementare e media “V. Da Feltre – G. Carducci” . Gli istituti che hanno aderito hanno indicato una classe che ha lavorato sul tema e nel corso della cerimonia un alunno per ogni scuola leggerà una lettura tematica e un brano inerente all’argomento trattato. Le letture e i brani saranno intervalli da intermezzi musicali a cura dei Cori FreeTogether e BeFree del liceo scientifico L. Da Vinci diretti dal Maestro Marialuisa Fiore, con l’Orchestra Giovanile di Laureana di Borrello diretta dal Maestro Maurizio Malagò e dall’Orchestra Giovanile dello Stretto “V. Leotta” diretta dal Maestro Alessandro Monorchio. All’incontro saranno presenti le massime autorità. La cerimonia si terrà il 23 Maggio alle ore 17:30 al piazzale del Ce.Dir.