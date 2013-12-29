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Capodanno 2014: Ecco i consigli di Citynow per la notte di San Silvestro

Dai party per ogni età alle serate a ingresso libero in centro, fino ai cenoni: una guida per scegliere dove trascorrere San Silvestro

29 Dicembre 2013 - 18:43 | di Redazione

Capodanno 2014: i consigli di CityNow per la notte di San Silvestro

-di Laura Maria Tavella. In questo periodo dell’anno una sola domanda, antica come la terra, riecheggia tra le mura dei bar e tra le orecchie dei passanti intenti ad augurarsi “Buon Natale a te e in famiglia”, ed è: “Che fai a Capodanno?”.Quest’anno Citynow.it  vi aiuta nell’ardua impresa di scegliere il Capodanno più adatto a voi!

I party eleganti di Kalura e Villa Blanche

Amate i party? Se avete superato i 25, il Capodanno al Kalura o a Villa Blanche faranno per voi!

Il Kalura promette un capodanno all’insegna dell’eleganza, grazie al dj Paul Richard, che presenterà  per l’occasione il brano “Hate”.Dj Flash è invece il dj scelto per il Capodanno a Villa Blanche(Concorde).Per gli under 25, invece, una serata fiabesca, da Alice in wonderland,  per il Capodanno da favola dell’Altafiumara, e per gli under 20, il Capodanno Famousland#14, in una struttura interamente di vetro, costruita all’interno della Luna Ribelle.

Via Veneto è,invece, il Capodanno ideale per chi odia le file interminabili e i party affollati: eleganza e numero limitato di partecipanti over 27 renderanno il vostro ultimo giorno dell’anno davvero piacevole.

Top Club e Maharajà tra musica e divertimento

Volete un locale che unisca vari generi di musica, dai revival ’70-’80 ai caraibici? Top Club e Maharajà organizzano un Capodanno all’insegna della musica e del divertimento, per tutti.

Complice la crisi, poi, quest’anno saranno in molti coloro che decideranno di trascorrere la notte di San Silvestro per le vie del centro:  Fadò, Malto Gradimento, Chupito e Domus Bièrethèque saranno i punti di riferimento per tutti i fan dell’ “ingresso libero”.Per chi ama concludere il vecchio anno e iniziare il nuovo a tavola, non resta che scegliere uno dei cenoni di Capodanno, con menu ricchi preparati da chef competenti: I 5 sensi, La luna ribelle , Mirage e Pepy’s taverna propongono un’offerta che prevede cenone+postcena.

Siete ancora convinti che non ci sia davvero nulla da fare in città?

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