Capodanno Rai a Catanzaro, il sindaco Fiorita: ‘Giornata memorabile. Orgogliosi del nostro successo’

Il Capodanno Rai a Catanzaro ha lasciato un segno importante nella storia della città. Il sindaco Nicola Fiorita ha espresso la sua soddisfazione per l’evento, sottolineando come sia stata una giornata memorabile per il capoluogo calabrese.

“È andato tutto bene. È stata una chiusura d’anno fantastica per la nostra città”, ha dichiarato Fiorita, riferendosi all’inaugurazione della metro di superficie, avvenuta la mattina, e al grande concerto serale trasmesso dalla Rai.

Leggi anche

Il sindaco ha evidenziato il clima di gioia e orgoglio tra i cittadini, che hanno vissuto una serata che ha proiettato Catanzaro sulla scena nazionale.

“Ho visto tanta gente contenta e in molti mi hanno scritto orgogliosi per l’immagine che la città ha trasmesso all’Italia intera”, ha proseguito Fiorita.

“Era una sfida importante per noi: essere all’altezza di un evento così poderoso”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando la grande responsabilità di ospitare un evento di tale portata, che la città non viveva da tempo.

Fiorita ha poi ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento, a partire dal Prefetto e dal Questore che hanno coordinato l’organizzazione, fino a tutte le forze dell’ordine coinvolte, tra cui circa 300 agenti di polizia, i vigili urbani, la protezione civile e tanti altri enti che hanno garantito la sicurezza e il buon andamento della serata. La lista di ringraziamenti si estende a enti come la Rai, la Regione Calabria, la Croce Rossa, i Vigili del Fuoco, e molte altre realtà locali che hanno collaborato.

“Devo assolvere ad una lunga lista di ringraziamenti”, ha aggiunto Fiorita, evidenziando come il lavoro di squadra e la collaborazione tra tutti i soggetti coinvolti siano stati essenziali per la riuscita dell’evento.

“Buon anno Catanzaro”, ha infine concluso il sindaco, concludendo il suo messaggio di soddisfazione per un Capodanno che ha visto la città protagonista a livello nazionale e che segna l’inizio di un 2026 ricco di nuove sfide e opportunità.