‘Caravaggio’ di e con Vittorio Sgarbi in scena a Barcellona Pozzo di Gotto

Due noti personaggi, che con le loro idee hanno rivoluzionato il modo di vedere, capire e sentire l’arte.

Chi attraverso la pittura, chi con la forza delle parole, ognuno a suo modo, Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio e Vittorio Sgarbi il critico d’arte più famoso d’Italia, si incontrano per dar vita ad uno spettacolo unico e irripetibile.

L’appuntamento è per sabato 5 Novembre alle ore 21:00 presso il Teatro Mandanici di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Sgarbi guida gli spettatori nel mondo di Caravaggio

Vittorio Sgarbi diviene, in questo contesto, una guida per gli spettatori all’interno del mondo di Caravaggio, genio incompreso che solamente nel Novecento comincia ad essere realmente apprezzato per le sue infinite capacità, e di cui oggi si sente spesso parlare.

Il percorso del pittore è sicuramente intrigante oltre che ricco di svolte. Colui che infatti in giovane età era riconosciuto per le sue nature morte, col tempo comincia a dedicarsi a composizioni allegoriche e religiose, per approdare infine ad una pittura più drammatica basata sui contrasti tra luce e ombre che da sempre sono il suo simbolo.

Già rappresentato il oltre 40 tra le principali città italiane, “Caravaggio” arriva anche qui da noi.

Parole, musica e immagini in scena

Uno spettacolo teatrale dedicato alla pittura, ma allo stesso tempo ricco di parole, quelle di Sgarbi, e musica, a cura di Valentino Corvino, con le immagini del Visual Artist Tommaso Arosio e la regia di Angelo Generali.

Un’occasione imperdibile, soprattutto per coloro che già apprezzano i due protagonisti di questo evento culturale unico nel suo genere.

Per maggiori informazioni: http://www.tickettando.it/event/vittorio-scarbi-in-caravaggio-barcellona-pozzo-di-gotto/