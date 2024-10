Regionali, il Ministro Carfagna a Reggio Calabria

Il ministro per il sud e la coesione territoriale è atteso nella città dello Stretto

Dopo l’assenza, solo fisica, del Ministro Carfagna all’appuntamento Azzurro Donna della scorsa settimana, l’esponente del Governo Draghi arriva a Reggio Calabria alla vigilia delle elezioni regionali.

Carfagna a Reggio Calabria

L’appuntamento è per oggi, venerdì 1 ottobre, alle ore 14:00, presso la sede del Coordinamento provinciale di Forza Italia (via Quartiere Militare, 20 – Reggio Calabria).

Alla conferenza stampa interverranno il Responsabile Nazionale per il Sud, On. Francesco Cannizzaro, il Capogruppo alla Camera e candidato Governatore della Calabria, Roberto Occhiuto ed il Ministro per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna.