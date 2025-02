Magia e tradizione al Carnevale Polistenese 2025: il programma completo

Tutto pronto per il Carnevale Polistenese 2025, l’appuntamento che animerà le strade della città sabato 1° marzo con colori, musica e tradizione. L’evento, promosso dal Comune di Polistena, rappresenta un’importante occasione di aggregazione per la comunità, grazie alla partecipazione attiva dei plessi dell’Istituto Comprensivo “Jerace-Capoluogo Brogna” e delle associazioni cittadine.

Carnevale Polistenese 2025: il programma

Il programma prevede un’anteprima venerdì 28 febbraio alle ore 10.00 presso l’Auditorium Comunale, con la rappresentazione teatrale “Sulu dui chiacchiari”, una commedia-farsa a cura dell’Associazione Teatro Stabile.

L’appuntamento principale è fissato per sabato 1° marzo, con il corteo dei carri allegorici che partirà alle ore 14.30 da via Catena e attraverserà le vie della città. I temi della sfilata saranno ispirati a fiabe, tradizioni popolari, sostenibilità, valorizzazione e promozione di Polistena, coinvolgendo bambini e famiglie in una straordinaria manifestazione di creatività e impegno collettivo. Il corteo si concluderà in Piazza della Repubblica, dove già dalle 14.30 animazione e divertimento ispirati alla magia di Harry Potter intratterranno bambini e famiglie. Non mancheranno punti di attrazione con zucchero filato, popcorn e truccabimbi.

Il Sindaco di Polistena, Michele Tripodi, ha espresso grande soddisfazione per l’organizzazione dell’evento:

“Il Carnevale Polistenese è un’occasione per celebrare la nostra comunità e il senso di appartenenza che ci unisce. Un ringraziamento speciale va alle scuole, ai ragazzi, ai volontari e a tutte le associazioni che con passione rendono possibile questa straordinaria festa popolare. Polistena dimostra ancora una volta che la collaborazione e la partecipazione attiva sono la vera forza della nostra città.”

L’evento vedrà anche la partecipazione dei giovani del Servizio Civile Universale e delle associazioni polistenesi Teatro Stabile, Il Discobolo, Team Volley 56, Culturarmonia, Smiles, Arte che Parla, Gami e Gruppo Archeologico Altano e del gruppo folkloristico Città di Vibo Valentia il cui contributo animerà il carnevale polistenese.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa per vivere insieme un Carnevale all’insegna della gioia, della creatività e della condivisione.